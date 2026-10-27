Continúa estudio para modificar jornada laboral

El Consejo Superior del Trabajo se reunirá nuevamente para abordar una nueva etapa en el proceso de modernización del tiempo de trabajo. Se espera que en esta sesión continúe el dialogo y análisis de la propuesta que luego será enviada al presidente de la República para su valoración. El ministro de Trabajo, días atrás, aseguró que aplicar esta modalidad quedará a discreción de las empresas.

Gremiales como los exportadores ya opinaron sobre la propuesta de incremento de las horas laborales y la ampliación de los tiempos de descanso.

Economistas estiman que las empresas tendrán que asumir nuevos costos operativos de modificarse los horarios de la jornada laboral, ya sea trabajando once horas de lunes a jueves para descansar viernes, sábado y domingo; o trabajar 10 horas diarias de lunes a jueves y cuatro el viernes para descansar fines de semana.

Sindicalistas como la mesa permanente por la justicia laboral proponen otro tipo de modificación de horario.

Economistas también señalan algunos retos y oportunidades que tendrán los colaboradores si se cambian los tiempos de trabajo.

De aprobarse una modificación de los turnos laborales, El Salvador se sumaría a Colombia, Chile, México y República Dominicana, como los países en América Latina que ya aplicaron esta reducción.