Continúa despliegue de militares salvadoreños en Haití

Con helicópteros, la milicia salvadoreña repelió un ataque dirigido a soldados de la fuerza de supresión de pandillas que eran agredidos en la comuna Croix-des-Bouquets en Haití. El presidente Nayib Bukele reveló que los sujetos estaban atacando a los efectivos provenientes de Chad, cuando los militares salvadoreños repelieron la agresión cerca de las seis de la tarde con 16 minutos hora local. Mientras que la policía haitiana informó sobre el hallazgo de los restos calcinados del vehículo en el que viajaban los efectivos en el vecindario de Santo, pero no encontraron pistas de los desaparecidos.

A través de sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele dedicó un mensaje al pueblo haitiano haciendo referencia a Jacques Dessalines, líder revolucionario que proclamó la independencia de ese país el 1 de enero de 1804. En la publicación, el jefe de estado habló sobre la traición cometida contra el pueblo haitiano, el saqueo del país por parte de extranjeros y el inicio de la violencia que perdura hasta la actualidad. En el texto, Bukele ofreció su ayuda para retomar el país para que finalmente Haití sea libre.

Estas publicaciones surgen en torno a la búsqueda de los cuatro militares salvadoreños que siguen desaparecidos tras ser embocados en el sector conocido como Santo en la región de Puerto Príncipe. Para localizarlos, El Salvador desplegó un contingente de 2,000 soldados que ya patrullan los principales barrios dominados por las pandillas; donde al menos una decena de integrantes de bandas criminales han fallecido en los enfrentamientos.