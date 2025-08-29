Elementos de Cruz Verde y la Marina Nacional mantienen la búsqueda de un pescador desaparecido en aguas de Coatepec, en el sector La Jamaia, mientras sus familiares aseguran que realizaba labores en un muelle cuando ocurrió el hecho.

Aunque la víctima sufría convulsiones que pudieron ocasionar su caída al agua, las autoridades no descartan otras causas vinculadas al accidente.

Mientras los equipos de rescate intensifican sus operativos, la comunidad permanece expectante, ya que la desaparición genera preocupación por la vulnerabilidad de quienes dependen de la pesca para subsistir.