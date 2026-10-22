Continúa búsqueda de militares salvadoreños desaparecidos en Haití

Los esfuerzos por localizar a los cuatro soldados de la Fuerza Armada que fueron emboscados el domingo en Puerto Principe, Haití, continúan. La fuerza de supresión de pandillas, institución de la que formaban parte, aseguró que mantienen operativos para dar con el paradero de los militares y que desde el domingo desarrollan operaciones en la zona donde desaparecieron los efectivos; además confirmaron que tras la emboscada perdieron comunicación con los compatriotas y no se sabe nada de ellos.

Explican que han entrado en combate con miembros de pandillas armadas contando con apoyo de helicópteros. Informes preliminares indican que varios pandilleros haitianos murieron debido a los enfrentamientos, mientras que otros resultaron heridos. Debido a los operativos de búsqueda, otros cuatro integrantes de la fuerza sufrieron lesiones pero ya recibieron atención médica.

En el comunicado, la institución agradeció al gobierno de El Salvador por la coordinación y el apoyo adicional brindado como respuesta al incidente; al mismo tiempo que pidió a los habitantes de santo y de comunidades cercanas, mantenerse dentro de sus viviendas y evitar los sectores donde se ejecutan las operaciones.

Con respecto a este hecho, medios haitianos manejan la versión de que los efectivos habrían ingresado por equivocación a un territorio dominado por pandillas cuando regresaban de comprar alimentos en un supermercado; pero la Fuerza Armada salvadoreña sostiene que los soldados regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados por grupos criminales.