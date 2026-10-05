Contaminación en río Grande de San Miguel

Grandes acumulaciones de basura y residuos de todo tipo obstruyen diferentes sectores del cauce del río Grande, afectando a los habitantes de los sectores Los Naranjos, el caserío Casa Mota y valle El Centro, ubicados en el cantón El Brazo en San Miguel.

Ante esta situación, ambientalistas advierten que el problema estaría relacionado con el inadecuado manejo y disposición de los desechos sólidos, lo que genera un impacto negativo en el cauce del río y representa un riesgo para las comunidades cercanas.

Los ambientalistas señalan que la situación de anegación es preocupante ya que la contaminación del río Grande ha generado afectaciones en la zona.

Estas condiciones han generado enfermedades en la población además de la preocupación constante de contraer dengue y padecer alergias.

Ante esta situación, ambientalistas hacen un llamado a los voluntarios y a las alcaldías de la zona oriental para que se sumen a la jornada de limpieza que se realizará este sábado en el cauce del río Grande.

Los organizadores destacan la importancia de esta iniciativa, ya que este cuerpo de agua tiene un impacto significativo en buena parte de la zona oriental.

En los últimos días, maquinaria del Ministerio de Obras Públicas ingresó a la zona para retirar basura y despejar el cauce del río Grande, como medida preventiva ante posibles inundaciones.

Ambientalistas consideran necesario evaluar el dragado del río, además de impulsar campañas de educación ambiental que eviten que la población continúe tirando basura en el cauce y sus alrededores.