Construcciones antisísmicas en el país

La construcción de viviendas en el país debe cumplir con estudios de suelo, diseño estructural y normas sismo-resistentes debido a su alta actividad sísmica por la interacción de las placas de Cocos y del Xaribe. Esto ha quedado evidenciado en los terremotos recientes. El del 1986 dejó alrededor de 60,000 viviendas destruidas o dañadas, mientras que los de enero y febrero de 2001 provocaron 149,528 viviendas destruidas y 185,300 dañadas en todo el país.

Pero ¿cuál es la relevancia de los estudios de suelo de acuerdo con los especialistas en la materia?

Además del estudio del suelo, las edificaciones deben cumplir con normativas nacionales e internacionales, con el fin de garantizar su resistencia y seguridad estructural.

Aunque El Salvador es un país con condiciones altamente sísmicas, existen edificios de apartamentos en el área metropolitana que han logrado resistir las inclemencias de estos fenómenos naturales, según detalló Hernández.

Los especialistas señalaron que los futuros geólogos que se están formando a nivel superior además están recibiendo instrucción de especialistas japoneses y alemanes para enriquecer su conocimiento.