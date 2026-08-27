Construcción de Unidades de Salud

Doce nuevas unidades de salud operan en comunidades rurales de todo El Salvador. Según la dirección de obras municipales, estas instalaciones apuntan a zonas históricamente vulnerables, como el departamento de Morazán y municipios de Chalatenango y Usulután.

Estos centros, descentralizan la prestación de servicios básicos, en zonas donde antes existían limitaciones para acceder a la salud, hoy se brindan consultas de medicina general, pediatría, odontología y servicios de laboratorio clínico.

A este despliegue territorial se suman tres construcciones en curso, entre ellas una clínica geriátrica en El Mozote. El sistema también incorpora obras de gran escala, como el nuevo edificio del hospital Rosales, diseñado para centralizar especialidades médicas y absorber la demanda nacional.

Según la DOM, son más de 10,000 proyectos los que la institución ha desarrollado a escala nacional durante sus casi cinco años de existencia.