Construcción de teleféricos en San Salvador Sur y Este

En Soyapango y Panchimalco pronto iniciará la construcción de sistemas de aerocables, son los otros proyectos que planea el gobierno para tratar de paliar el tráfico vehicular.

Soyapango tiene más de 230,000 habitantes que usan como vía principal el congestionado bulevar del Ejercito, mientras que Panchimalco tiene más de 44,000 personas que usan vías que por momentos colapsan como la carretera a Comalapa y la calle a Los Planes.

En San Salvador comenzó el montaje de esta infraestructura, con una primera línea de 3.5 kilómetros que conectará Zacamil con el centro de la capital. Actualmente, continúan los trabajos para instalar los pilotes que sostendrán el sistema, que contará con más de 150 góndolas, las primeras cabinas llegarán al país en septiembre.

Desde que se iniciaron los trabajos del metrocable de Mejicanos en octubre de 2025, se ha invertido más de 55 millones de dólares.

No se detalló el tiempo límite de recepción de ofertas, pero este martes 18 de agosto permanecerá cerrado un tramo del bulevar Tutunichapa. La restricción vehicular se mantendrá desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.