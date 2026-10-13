Consejo Superior del Trabajo analizará propuesta de jornada laboral

La comisión técnica enviará su propuesta integral para modernizar la jornada laboral al Consejo Superior del Trabajo. Según detalló el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el documento será analizado en la próxima reunión de esta instancia, donde se realizarán los ajustes correspondientes antes de remitirlo al presidente de la República.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada planteó tres principios que, a su criterio, debe contemplar esta medida.

Especialistas en derecho laboral en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, consideran que la propuesta puede generar varios beneficios, pero debería ser aplicada solo en ciertos sectores.

Además, señalan que debe tomarse en cuenta el marco jurídico y hacer los ajustes correspondientes.

Trabajar en jornadas más extendidas puede agilizar los procesos de producción, pero también podría implicar un impacto para el empleado.

En El Salvador la discusión sobre la jornada laboral inició a finales del mes de agosto.

Y septiembre, dos organizaciones, incluyendo a la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, comunicaron a la Organización Internacional del Trabajo, su preocupación por los posibles efectos de la reforma sobre los derechos laborales de efectuarse las modificaciones.