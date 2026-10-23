Consecuencias legales por maltrato animal

Sanciones entre los $408 y los $4,080 podría recibir según la ley especial de Protección y Bienestar Animal quien maltrate a animales de compañía, por ejemplo, una infracción leve es que el propietario no tenga debidamente identificado a su mascota, no presentar la cartilla física o digital con el registro de vacunación actualizada, cuando ésta sea solicitada por la autoridad competente, y no mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

Entre las graves se encuentra, mantener a un animal, en espacios inadecuados, en donde no pueda desarrollar sus funciones motoras, transportar animales de compañía o animales silvestres de forma inadecuada, mantenerlo en condiciones físicas no adecuadas, y no proporcionarle alimentación, alojamiento y abrigo según su especie, además de causar conflictos vecinales debido al trato inadecuado a la contaminación sonora que generen, o no limpiar o recoger las heces en sitios públicos y privados.

Algunas de las muy graves son, el abandono de animales de compañía dentro de un bien inmueble o en la vía pública, el sacrificio de animales de compañía que contraríe las condiciones o requisitos establecidos por la presente ley y sus reglamentos y no proveer a los animales de compañía agua y alimentación; en perjuicio de la salud de estos, entre otros.

Pero el maltrato animal también lo puede llevar a la cárcel, el artículo 261-A del código penal señala de dos a cuatro años de prisión por conductas de maltrato animal que constituyan delito.

Aunque establece la posibilidad de sustituir penas inferiores a tres años por trabajo comunitario o multas.