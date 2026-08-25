Conozca sobre la experiencia inmersiva de Harry Potter en concierto el 1 de septiembre

El Ensamble ofrecerá una experiencia inmersiva inspirada en Harry Potter el 1 de septiembre a las 7 de la noche en precio, con música, ilusionismo y ambientación temática. La celebración coincide con el Back to Hogwarts, el regreso a clases del colegio de magia.

René Hernández y Gabriel Juárez presentaron el evento como una experiencia visual, musical e ilusionista que va más allá de un concierto tradicional. La fecha del 1 de septiembre es emblemática para los fanáticos porque cada año se celebra en Londres y en todo el mundo el regreso a Hogwarts.

El espectáculo incluirá la participación del mago salvadoreño Luis Arias, quien realizó una demostración con cartas y un cronómetro durante la entrevista. Las entradas tienen un costo de 20 dólares en preventa y 25 dólares el día del evento, disponibles en El Ensamble. La organización señaló que quedan pocos boletos y que la propuesta está dirigida a toda la familia.