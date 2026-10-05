Conozca que dice el código de trabajo sobre los aumentos salariales

Llevar varios años laborando para una empresa no garantiza un aumento de salario y es que según el código de trabajo no es obligación que los empleadores den un incremento en el sueldo de forma automática o sólo por antigüedad.

Sin embargo, expertos mencionan que el salario puede ser negociado entre el trabajador y su contratante, siempre respetando las condiciones establecidas en la ley y el salario mínimo vigente, pero, ¿en qué casos puede un empleado solicitar un aumento y qué debe tomar en cuenta?

Para algunos trabajadores señalan que no han tenido necesidad de pedir más remuneración económica por su desempeño ya que la empresa ya lo establece, pero otros aseguran que no es tan sencillo conseguirlos.

Asimismo, existen casos en los que un trabajador asume nuevas funciones o responsabilidades, pero su salario se mantiene sin cambios.

Ante esta situación, esta abogada experta en temas laborales recomienda revisar su contrato, las funciones que desempeñan y las políticas internas de la empresa.

Mientras que, en algunas instituciones del estado, si cuentan con escalafones regulados por leyes específicas.