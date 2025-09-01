La licenciada en nutrición Marcela Alvarado destaca los alimentos clave para tu defensa invernal, subrayando la necesidad de una dieta equilibrada y variada para fortalecer el sistema inmunológico.

Frutas como la guayaba, la fresa y el kiwi, e incluso una naranja, pueden superar los 200 mg de vitamina C por cada 100 gramos, constituyendo una barrera esencial contra las afecciones respiratorias.

Además, la experta explica que, si bien el jengibre y la cúrcuma son grandes aliados, su combinación neutraliza las propiedades antioxidantes de esta última, la cual requiere de pimienta negra para activarse plenamente.