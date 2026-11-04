Conmoción en el fútbol español por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

El fútbol español atraviesa momentos de conmoción tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien sufrió un fuerte impacto durante el encuentro disputado el lunes frente al Andorra, por la segunda división española.

El futbolista tenía 30 años y había llegado al Tenerife procedente del Castellón.

El jugador fue trasladado de urgencia después de ser arrollado por el portero del Andorra, Jesús Owono, en los últimos minutos del partido.

Según la prensa española, sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el impacto y logró ser reanimado. Sin embargo, el martes se informó sobre su fallecimiento.