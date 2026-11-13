Congreso reúne a más de 500 profesionales para proteger a poblaciones vulnerables

Congreso multidisciplinario reunió a más de quinientos estudiantes y profesionales para abordar la protección de derechos en poblaciones vulnerables. Los especialistas señalan que atender a las víctimas requiere un abordaje jurídico, social y psicológico.

El evento denominado Protección de Derechos en Poblaciones Vulnerables desde la Interdisciplinariedad fue realizado por la Universidad Doctor Andrés Bello.

Los participantes abordaron la atención de niñez, adolescencia, mujeres víctimas de vulneración de derechos y familias que necesitan apoyo. Una representante indicó que los estudiantes deben entender cómo funcionan sus disciplinas y cómo se complementan entre sí.

Durante el congreso, especialistas brindaron ponencias sobre la Ley Crecer Juntos y la intervención psicojurídica. El sistema judicial cuenta con equipos de trabajadores sociales, psicólogos y educadores en los juzgados de familia.