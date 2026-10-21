La región Centroamericana y República Dominicana desempeñan un papel clave en Las Américas, exportan al menos 55,000 millones de dólares en bienes y 48,000 millones en servicios, lo que representa más de 100,000 millones de dólares en exportaciones, mientras que las importaciones superan los 112,000 millones. Ante este panorama, líderes empresariales e industriales buscan fortalecer la integración económica regional.

Entre los principales desafíos destaca la tecnificación de la mano de obra para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Además, se refirieron al papel de El Salvador en el contexto regional, cuya economía crecería al menos un 4.5% en 2026, según las proyecciones del fondo monetario internacional.

Estos y otros temas se abordarán en el congreso regional de la industria 2026, que se realizará el 29 de octubre en San Salvador. En el encuentro, empresarios de la región analizarán la integración económica y las oportunidades de inversión.