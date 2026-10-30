El Salvador ocupa el tercer lugar en Centroamérica por su desempeño y menor vulnerabilidad frente el contrabando de mercadería y a nivel mundial el país se ubica en la posición 96, según la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito.

El comercio ilícito incluye actividades que operan fuera de la ley, como el tráfico de personas y el coyotaje, y la migración irregular, estas prácticas afectan la economía y generan problemas en las naciones.

Estas declaraciones se dieron durante el primer Congreso Regional de la Industria 2026, organizado por Fecaica, un espacio que busca fortalecer el diálogo, el liderazgo empresarial, la inversión y la competitividad en Centroamérica y República Dominicana.