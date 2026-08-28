Congreso Regional de Energía Eléctrica Coren 2026

El Salvador cuenta con una matriz energética diversificada, en la que se combinan fuentes como la geotérmica, hidroeléctrica, solar y eólica, además del gas natural. Ante la reducción de los recursos hídricos por la sequía, el presidente de Etesal aseguró que esta situación no provocará recortes en el suministro de energía eléctrica.

Como parte de las acciones para fortalecer el sistema, Etesal anunció una inversión de 1,000 millones de dólares en San Miguel y Morazán. Los recursos serán destinados a la expansión y modernización de la red eléctrica nacional.

El uso de energías renovables aplicando herramientas como la inteligencia artificial fueron temas que se abordaron durante la décimo tercera edición del Congreso Regional de Energía, Coren 2026, que reúne a especialistas, empresarios y representantes nacionales e internacionales para analizar los retos y las nuevas tecnologías que marcan el futuro del sector energético.