Los cibercriminales continúan buscando diferentes métodos para cometer estafas y fraudes financieros, muchos salvadoreños han caído en los engaños, y han brindado información personal y de cuentas bancarias a los estafadores, por lo que la prevención de este delito es clave, y será uno de los temas que se abordaran en el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, Colade 2026, que desarrollará la Asociación Bancaria Salvadoreña el próximo 15 y 16 de octubre en coordinación con la Federación Latinoamérica de Bancos.

Recientemente Abansa alertó a la población sobre otras modalidades de estafa que se han detectado en el país, entre las que se encuentran mensajes sobre supuestas esquelas o multas de tránsito pendientes de pago.

La superintendencia del sistema financiero también se sumó a las advertencias sobre otro tipo de fraude relacionado con inversiones, en esa línea los bancos continúan fortaleciendo los estándares de seguridad e innovando con los mecanismos de prevención.

Los activos digitales, blockchain e inteligencia artificial, también forman parte de los 8 ejes temáticos que incluye Colade 2026.

Este congreso reunirá a juristas, reguladores, representantes de bancos y más de 25 expertos internacionales y locales, para discutir los desafíos jurídicos y regulatorios del sistema financiero regional.