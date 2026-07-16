Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero

Activos digitales, blockchain, inteligencia artificial, prevención de fraude y ciberseguridad serán parte de los temas que se abordaran en el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que se desarrollará en el país.

Estudiantes salvadoreñas con su robot

Los cibercriminales continúan buscando diferentes métodos para cometer estafas y fraudes financieros, muchos salvadoreños han caído en los engaños, y han brindado información personal y de cuentas bancarias a los estafadores, por lo que la prevención de este delito es clave, y será uno de los temas que se abordaran en el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, Colade 2026, que desarrollará la Asociación Bancaria Salvadoreña el próximo 15 y 16 de octubre en coordinación con la Federación Latinoamérica de Bancos.

Recientemente Abansa alertó a la población sobre otras modalidades de estafa que se han detectado en el país, entre las que se encuentran mensajes sobre supuestas esquelas o multas de tránsito pendientes de pago.

La superintendencia del sistema financiero también se sumó a las advertencias sobre otro tipo de fraude relacionado con inversiones, en esa línea los bancos continúan fortaleciendo los estándares de seguridad e innovando con los mecanismos de prevención.

Los activos digitales, blockchain e inteligencia artificial, también forman parte de los 8 ejes temáticos que incluye Colade 2026.

Este congreso reunirá a juristas, reguladores, representantes de bancos y más de 25 expertos internacionales y locales, para discutir los desafíos jurídicos y regulatorios del sistema financiero regional.