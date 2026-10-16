Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero 2026

La digitalización de los servicios financieros ha facilitado las operaciones bancarias, a la vez han abierto nuevos desafíos en materia de ciberseguridad y prevención del fraude, ante esta realidad, la protección del dinero de los clientes se convierte en una prioridad para el sistema financiero.

Pero ¿qué sucede cuando una persona descubre que está siendo víctima de un fraude financiero? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debe tomar el afectado? y ¿cómo responde la institución bancaria?

A propósito del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, Colade 2026, organizado por la Asociación Bancaria Salvadoreña y la Federación Latinoamericana de Bancos que se desarrolla en San Salvador, el análisis se centra en cómo fortalecer la seguridad de las operaciones digitales y garantizar que la innovación tecnológica vaya acompañada de mecanismos efectivos de protección para los usuarios.

Los ponentes en este congreso destacaron además que el encuentro coincide con una etapa de transformación para El Salvador, impulsada por mejoras en seguridad y perspectivas de crecimiento económico.