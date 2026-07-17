Congreso Internacional de Educación Superior

La aplicación de la tecnología, continúa siendo uno de los principales retos que continúa enfrentando la educación superior en el país. Uno de los desafíos es que sean utilizadas desde el punto de vista ético.

El Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Educación Superior, esperan crear alianzas de cooperación, para abrir puertas a nuevas oportunidades para los estudiantes salvadoreños.

Durante las jornadas se han abordad distintas temáticas, como las buenas prácticas globales de educación superior, tomando como referencia las experiencias de expertos internacionales.

El congreso se ha desarrollado durante tres días bajo una modalidad híbrida, que ha reunido a las autoridades de las 45 instituciones de educación superior del país, líderes del sector privado, empresarios, representantes de organismos internacionales y ponentes y expertos extranjeros.