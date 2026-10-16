Potenciar los atractivos turísticos fue uno de los puntos abordados durante el tercer Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos en el que participaron los representantes de 9 ciudades, para compartir sus experiencias en el manejo y gestión de estos sitios.

En el país, uno de los sitios más representativos es el parque Cuscatlán, un espacio que se convierte en un pulmón para la ciudad, donde los salvadoreños disfrutan de un clima fresco, ideal para descansar, divertirse, hacer un picnic, correr o ejercitarse.

El alcalde de San Salvador Centro, afirmó que invierten más de un millón de dólares para el mantenimiento y reparación de estos espacios.

La presidenta del Instituto Salvadoreño del Turismo dijo que incluso varios sitios recreativos públicos ahora cuentan con la opción de alojamiento.

El congreso fue desarrollado bajo el lema, parques, patrimonio y cuidad, nuevos espacios para el turismo iberoamericano.