Congreso de Ingeniería y Arquitectura de la UCA

Analizar las edificaciones antisísmicas en las infraestructuras, son parte de retos y condiciones que enfrenta El Salvador ante temblores y terremotos, expertos destacaron la importancia de aplicar criterios técnicos que permitan fortalecer la seguridad y resiliencia de las edificaciones.

Durante la jornada se abordó el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías en los procesos profesionales, así como las inversiones que realizan empresas y especialistas para incorporar nuevas herramientas digitales.

Esos temas se analizaron en el congreso de ingeniería y arquitectura, desarrollado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas que se realiza cada año y tiene como propósito impulsar la investigación, el intercambio de conocimientos y los aportes académicos en este encuentro también es fundamental la participación de estudiantes, quienes tienen la oportunidad de conocer nuevas tendencias y fortalecer su formación profesional.