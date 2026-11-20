Automovilistas utilizan como estacionamiento uno de los carriles de la 25 avenida norte, a un costado del hospital Benjamín Bloom. Según los peatones, esta situación les dificulta transitar por la zona.

Un problema similar se registra en la calle Arce y la 21 avenida sur, en el centro de la capital. Por ambos sectores circulan ambulancias, ya que están cerca de hospitales y universidades.

Los automovilistas también se ven afectados, debido al tráfico que se genera en estas zonas por los vehículos estacionados.

Según la ley de transporte terrestre, estacionar en zonas prohibidas puede ser sancionado con multas de entre 50 y 150 dólares.