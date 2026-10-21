Conductores peligrosos: ¿qué cambios contemplan las nuevas reformas?

El Salvador prevé aprobar nuevas reformas para endurecer las sanciones contra conductores peligrosos, incluidos quienes manejan transporte colectivo y vehículos de carga.

Los cambios fueron aprobados en la Comisión de Seguridad y, podrían ser discutidos por los diputados durante esta semana, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.

Entre las medidas propuestas figura la facultad de gestores e inspectores de tránsito para ordenar la retención de vehículos y documentos cuando las unidades representen un peligro en la vía. También se plantea elevar las penas por conducción peligrosa cuando provoque homicidios o lesiones, hasta un máximo de 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores y 15 años para motoristas de buses, microbuses y transporte de carga.