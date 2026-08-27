Conductor ruso de 26 años atropella deliberadamente a peatones en oeste de Francia

Un hombre de 26 años, nacido en Rusia, embistió deliberadamente con su vehículo a un grupo de personas en la ciudad de Caen, al oeste de Francia, dejando al menos un fallecido y 10 heridos, según informaron fuentes oficiales, mientras el conductor huyó del lugar pero fue detenido posteriormente a unos 20 kilómetros del sitio del ataque.

El sospechoso, que no es conocido por los servicios de inteligencia pero sí había sido reseñado por la policía por infracciones de tránsito, fue puesto a disposición de las autoridades, que abrieron una investigación para determinar las circunstancias del hecho y están analizando las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

La fiscalía de Caen descartó de momento una motivación terrorista, aunque las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los móviles del ataque.