Conductor resulta ileso tras impactar contra un árbol en la carretera de Oro

Un vehículo particular impactó contra un árbol en el kilómetro 17 de la carretera de Oro. De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió después de que el conductor perdiera el control de la unidad al encontrarse con ramas que obstaculizaban el paso.

Tras el impacto, el automóvil quedó con daños visibles contra un árbol situado en el separador central de la arteria. Las instituciones de socorro acudieron al lugar para verificar el estado del conductor.

El conductor resultó ileso y no necesitó asistencia médica ni traslado a un centro hospitalario. La Policía de Tránsito también se presentó en el lugar para efectuar las investigaciones correspondientes.