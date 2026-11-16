Un conductor de un vehículo tipo sedán protagonizó un aparatoso choque durante la madrugada, luego de perder el control del automóvil e impactar contra la parte trasera de un furgón que se encontraba estacionado en la zona.

Pese a lo aparatoso del impacto, una persona resultó lesionada, aunque sus heridas no fueron consideradas de gravedad. Miembros de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para atender la emergencia.

El percance ocurrió en la bajada del bulevar Constitución, en el mismo sector donde anteriormente se registró un accidente con una volqueta.