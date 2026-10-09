Conductor de camioneta arrolla a hombre y huye sin auxiliarlo en cantón Ayagualo

Un vehículo negro arrolló a un hombre en el kilómetro 15, cantón Ayagüalo, sobre la carretera que conduce del Puerto de La Libertad a Santa Tecla. De acuerdo con información preliminar, el conductor huyó sin auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial en estado delicado.

En las imágenes se observa a la víctima, un hombre vestido con polo y short negro, conversando con otra persona. El vehículo apareció intempestivamente y lo embistió, arrastrando también una motocicleta que estaba en el lugar.

Producto del impacto, el hombre cayó al suelo junto a la motocicleta y quedó sentado, consciente, mientras dos personas se acercaron a auxiliarlo.