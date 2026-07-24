Conducir atento y sin distracciones: la clave para un viaje seguro

Manejar con precaución es un acto de responsabilidad que protege la vida del conductor y la de quienes lo rodean, y hábitos como conducir atento, respetar los límites de velocidad y mantener distancia con otros vehículos son esenciales para prevenir accidentes.

Evitar distracciones como el uso del celular o comer mientras se conduce puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un riesgo innecesario, y es importante respetar las señales de tránsito y adaptarse a las condiciones del clima o del camino.

Reducir la velocidad cuando sea necesario y encender luces en momentos de poca visibilidad son medidas clave.

Además, cuidar el vehículo revisando frenos, luces y llantas es otra garantía de que cada trayecto sea seguro. La precaución siempre es la mejor compañía en el camino.