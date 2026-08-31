Conducción peligrosa puede llevar a 10 años de cárcel

Los conductores que ocasionen accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol o drogas podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión para vehículos livianos y hasta 15 años para transporte colectivo, según las reformas al Código Procesal Penal aprobadas en 2024.

Las reformas eliminaron la posibilidad de conciliación en estos casos, lo que significa que los implicados permanecerán detenidos durante todo el proceso penal.

Para accidentes sin conducción peligrosa, el conductor puede ampararse en la ley del FONAT.

Las víctimas o sus familiares también pueden reclamar responsabilidad civil por los daños ocasionados.