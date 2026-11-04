Condenas por tráfico de drogas

Cinco hombres vinculados con una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas fueron condenados hasta por 36 años de cárcel. Según la Fiscalía, los sujetos se encargaban de trasladar y entregar el narcótico; además de coordinar encuentros con otras personas para realizar operaciones relacionadas con sustancias ilícitas. Entre los imputados se encuentra un guatemalteco sentenciado a 24 años de prisión.

En otro caso relacionado con drogas, Milton Edgardo Pérez de 30 años tendrá que pasar 30 años tras las rejas por los delitos de tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. En octubre de 2023, las autoridades realizaron un allanamiento en su vivienda en San Miguel, y le encontraron varias porciones de marihuana y cocaína, además de balanzas electrónicas y un revólver calibre 38 con munición.

Mientras que el tribunal de sentencia de La Unión determinó que el pandillero Ernesto Antonio Zelaya participaba en actividades de narcomenudeo; pues durante un allanamiento le encontraron una cantidad regular de cocaína. El sujeto recibió una condena de 10 años de cárcel por el cargo de tráfico de droga.