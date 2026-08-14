Condenas por delitos de desórdenes públicos

Estas imágenes muestran discusiones, forcejeos y peleas registradas en plena vía pública, algunas de las personas involucradas han sido acusadas por el delito de desórdenes públicos.

Pero, ¿en qué consiste este delito? ¿quiénes pueden ser detenidos y en qué momento una conducta en la vía pública puede convertirse en un proceso penal?

Y es que el artículo 348 del código penal establece penas de dos a cuatro años de prisión para quienes alteren el orden público, y la pena puede aumentar cuando es agravada y aunque el artículo hace referencia a la participación de dos o más personas en determinadas conductas, especialistas explican que incluso una persona puede ser detenida y debe analizarse de acuerdo con las acciones concretas atribuidas a cada sujeto.

En el país, las autoridades frecuentemente han reportado detenciones relacionadas con riñas, disturbios y alteraciones del orden en espacios públicos, sin embargo, no toda pelea o discusión en la calle configura automáticamente este delito, por lo que cada caso debe ser analizado según las conductas y las circunstancias en las que ocurrieron.

En lo que va del año, el caso más destacado ocurrió en San Miguel, donde 21 personas fueron detenidas tras protagonizar una pelea masiva con botellas y golpes en un restaurante.