Condenas por casos de abuso de menores

Seis hombres fueron condenados a entre 10 y 23 años de cárcel por delitos relacionados al abuso de menores.

El primer sentenciado es Ever Alejandro Rodríguez quien fue declarado culpable de haber violado y embarazado a una menor de 13 años. De acuerdo con la Fiscalía, la agresión ocurrió en febrero de 2025 en el distrito de Cabañas Este. El sujeto se quedó solo con la víctima y aprovechó para cometer la agresión.

En otro caso, el tribunal sexto de sentencia de San Salvador condenó a 20 años de cárcel a José Gilberto Zapata por abusar sexualmente de una menor en Ciudad Delgado en noviembre de 2024. La acusación revela que la víctima solicitó dinero prestado al imputado en redes sociales y este accedió a entregárselo, luego la manipuló y la llevó a un lugar desolado donde la violó. El juez también le ordenó el pago de 500 dólares en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía también demostró que German Agustín Martínez abusó de una niña cuando esta tenía ocho años de edad. Los hechos ocurrieron en 2024 en Gualococti, Morazán; cuando la víctima se encontraba sola en su habitación.

En otro procedimiento, el tribunal primero de sentencia de Santa Tecla impuso 12 años de cárcel para José Salvador Domínguez, quien aprovechando el vínculo que tenía con la familia de la víctima realizó tocamientos indebidos contra la menor desde el año 2018.

Mientras que el tribunal segundo de sentencia de San Salvador condenó a Walter Alfonso Méndez a 10 años de cárcel por acosar sexualmente a dos víctimas, una de ellas menor de edad. La acusación de la Fiscalía indica que el sujeto abrazaba por la espalda a las afectadas de manera sorpresiva y realizaba rozamientos de carácter sexual. Aprovechaba la relación cercana que tenía con la familia para cometer los abusos. El sujeto, además, tendrá que pagar 800 dólares en concepto de responsabilidad civil y se giró una orden de arresto en su contra.