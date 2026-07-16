Condenas de hasta 75 años para pandilleros por diversos delitos

A penas que van desde los 75 hasta los 20 años de prisión fueron condenados 143 miembros de la MS tras ser acusados de varios delitos, que según la Fiscalía General de la República fueron cometidos en diferentes sectores del cantón Lourdes, en Colón y otros sectores de La Libertad.

Agregó que los sujetos recibieron la sentencia según el rango dentro de la estructura criminal, entre los condenados a 75 años de prisión se encuentran Cristian Dagoberto Alas García, acusado de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.

Mientras que otros los miembros de pandillas también pasarán varias décadas tras las rejas.

Todos fueron capturados desde de la implementación del régimen de excepción, y las condenas fueron impuestas por el tribunal segundo contra el crimen organizado de San Salvador.