Condenas contra pandilleros

Doce integrantes de la Mara Salvatrucha pertenecientes a la clica Palma Locos programa Cabañas, fueron condenados a penas de entre 20 y 45 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía, operaban en Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera, en Cabañas Oeste, y fueron detenidos durante el régimen de excepción, las investigaciones los vinculan con homicidios, extorsiones, privaciones de libertad, lesiones, robos y tenencia de armas de fuego, entre otros delitos, tres de los condenados, identificados como homeboys, recibieron penas de 45 años de prisión, mientras que otros nueve, señalados como colaboradores, fueron sentenciados a 20 años.

Mientras que once integrantes de la pandilla 18 Revolucionarios, de la tribu Lourdes, Cancha Palos Grandes, fueron condenados a penas de hasta 45 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas.

Entre los condenados figura Kevin Mauricio Trigueros Castillo, identificado como Corredor de Cancha y enlace entre la ranfla nacional y la pandilla, quien recibió 45 años de cárcel, al igual que José Abel Alvarado García y Marlon Alexander Ortiz Blanco, otros dos integrantes fueron sentenciados a 30 años de prisión, mientras que seis colaboradores recibieron penas de 25 años cada uno.

Las sentencias fueron impuestas por el tribunal primero contra el crimen organizado, juez 4 de San Salvador, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.