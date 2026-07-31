Condenan hasta con 1,048 años de prisión a integrantes de “El Gremio” en Santa Ana

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 38 integrantes de la estructura criminal «El Gremio», que recibieron penas de hasta 1.048 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

Según la Fiscalía, la organización operó en el centro de Santa Ana entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, donde utilizaba aplicaciones de mensajería para recibir pedidos de cocaína y coordinar su distribución.

En total, los 38 miembros de la organización recibieron una condena acumulada de 5,341 años de prisión. Entre las sanciones más altas figuran las impuestas contra Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy.