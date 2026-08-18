Condenan civilmente a exfuncionario

El exfuncionario deberá restituirle al estado más de 213,300 dólares al no poder justificar seis irregularidades patrimoniales detectadas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, mientras que a su cónyuge, la cámara le ordenó devolver más de 63,800 dólares por tres irregularidades.

Estas fueron cometidas durante sus gestiones como viceministro de Cooperación para el Desarrollo y viceministro de Integración y Promoción Económica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores en las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.