Condenan a más de 80 miembros de pandillas

Hasta 45 años de prisión deberán cumplir 74 integrantes de la pandilla 18 revolucionarios, vinculados a la tribu Lourdes, cancha Campos Verdes. La Fiscalía los acusó de agrupaciones ilícitas por operar en Lourdes y Santa Tecla, en La Libertad.

Nueve de los condenados, con rango de homeboys, recibieron penas de 45 años de cárcel, otros 20 miembros activos fueron sentenciados a 30 años de prisión, mientras que 45 colaboradores cumplirán 25 años.

Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República figura la declaración de un expandillero, testimonios de personas afectadas y el análisis de tatuajes relacionados con la estructura criminal.

Los 74 imputados fueron capturados tras la implementación del régimen de excepción.

En otro caso nueve integrantes de la estructura criminal La Mirada Loca Sureños 13 fueron condenados, cinco recibieron pena perpetua por pertenencia a una organización terrorista, mientras que otros cuatro fueron sentenciados a 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas, entre los condenados a pena perpetua figura Josué Odir Granados Zapata, alias El Crazy o El Choqui, identificado por la Fiscalía como palabrero y encargado de zona. También recibieron esta pena Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.

Los otros cuatro condenados recibieron 45 años de cárcel.

Según las investigaciones fiscales, los nueve pertenecían a esta estructura criminal, con presencia en el departamento de San Miguel.