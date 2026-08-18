Condenan a exviceministro Jaime Miranda por enriquecimiento ilícito

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla condenó civilmente al exviceministro Jaime Alfredo Miranda y a su esposa, Alicia del Carmen Medina Aguilar de Miranda, por enriquecimiento ilícito.

Miranda deberá devolver más de $213,300 al Estado por seis irregularidades identificadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Su esposa, en tanto, deberá restituir más de $63,800 por tres irregularidades determinadas por la Cámara.

Las irregularidades corresponden a los periodos en que Miranda se desempeñó como viceministro de Cooperación para el Desarrollo y viceministro de Integración y Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.