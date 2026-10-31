Condenan a exalcaldesa de Soyapango por despedir a cuatro empleados sin apego a la ley

La exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, fue condenada a cinco años de prisión por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia en modalidad continuada.

Según la fiscalía, durante su gestión despidió unilateralmente a cuatro empleados sin apego a las leyes administrativas ni a la ley de la carrera administrativa municipal.

El tribunal acreditó que la exfuncionaria abusó de sus facultades al decidir por cuenta propia los despidos de cuatro empleados municipales.

Además, se demostró que desobedeció las resoluciones de diferentes juzgados de lo laboral de San Salvador.

Esas órdenes exigían el reinstalo de los trabajadores, así como el pago de salarios y prestaciones que dejaron de percibir tras los despidos injustificados.