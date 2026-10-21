Condenan a colaboradores de pandillas

Uno de los casos donde incluye a más personas que habrían cooperado con pandillas fue una condena del 20 de octubre, cuando 45 colaboradores fueron condenados a presión, junto a 9 homeboys y 20 civiles activos.

El 16 de octubre, tres colaboradores de la MS-13 recibieron 20 años de cárcel cada uno, como parte de un grupo de 27 integrantes de la clica Alaska criminal Locos Salvatruchos, que operaba en Soyapango.

Un día antes, seis colaboradores de la pandilla 18 revolucionarios fueron sentenciados a 25 años de prisión cada uno, junto a otros cinco integrantes de la Cancha Palos Grandes Dieciochones, que operaba en distintos sectores de La Libertad.

También el 15 de octubre, nueve colaboradores de la MS-13 recibieron 20 años de cárcel. Las sentencias formaron parte de un proceso contra 12 integrantes de la clica palma locos salvatruchos, que operaba en municipios de cabañas oeste.

Además, el 12 de octubre, trece colaboradores de la MS-13 fueron condenados a 30 años de prisión, como parte de un grupo de 51 integrantes vinculados a la clica Hollywood, que operaba en varios distritos de Chalatenango.

Mientras que el 8 de octubre, dieciséis colaboradores de la MS-13 recibieron penas de entre 20 y 33 años de cárcel. Las condenas formaron parte de un proceso contra 52 integrantes de la clica Soya Criminal Locos Salvatruchos, que operaba en Soyapango, San Salvador Este.

En total, los cinco casos suman 47 colaboradores condenados, además de otros integrantes de las estructuras que también recibieron sentencias.

El presidente Bukele anunció que se evalúa una posible liberación anticipada para personas que colaboraron con pandillas, pero que no formaban parte de estas estructuras. El beneficio dependería del grado de colaboración y de la evaluación de cada caso. Esto plantea la interrogante sobre si personas ya condenadas a penas de 20 años o más podrían ser consideradas.