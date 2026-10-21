Condenan a 74 integrantes de la pandilla 18 Revolucionarios a penas de hasta 45 años

Un total de 74 integrantes de la pandilla 18 Revolucionarios fueron condenados a penas de hasta 45 años de prisión.

Los 74 integrantes de la pandilla 18 Revolucionarios estaban vinculados a la tribu Lourdes, cancha Campos Verdes. La Fiscalía los acusó de agrupaciones ilícitas por operar en Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.

La distribución de las penas alcanzó a nueve integrantes con rango de homeboys, quienes recibieron 45 años de cárcel; otros 20 miembros activos fueron sentenciados a 30 años, mientras que 45 colaboradores cumplirán 25 años de prisión. La Fiscalía presentó como evidencias la declaración de un expandillero, testimonios de personas afectadas y el análisis de tatuajes relacionados con la estructura criminal.