Condenan a 30 años de prisión a guatemalteco por tráfico de personas que dejó 53 migrantes muertos en Texas

Un juez federal condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Morán Miranda Orozco, extraditado de Estados Unidos, por su participación en un intento de tráfico de personas en 2022 que resultó en la muerte de 53 migrantes. Los migrantes eran transportados dentro de un remolque sofocante de un tráiler en Texas.

Miranda Orozco, de 39 años, admitió que organizó el viaje y el alojamiento de dos personas que fallecieron y de otra más que resultó gravemente herida.

El sistema de aire acondicionado del remolque falló y no arrojaba aire fresco a las personas atrapadas durante el trayecto de tres horas realizado en junio del 2022.

Fiscales de Estados Unidos y Guatemala calificaron la sentencia como un paso más hacia la justicia en uno de los intentos de tráfico de personas más mortíferos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.