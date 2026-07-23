Condenan a 20 años de prisión a dos hombres por robo armado en La Libertad Este

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 20 años de prisión a dos hombres por el delito de robo agravado. La sentencia fue emitida luego de comprobarse su participación en un asalto ocurrido en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2017, cuando los ahora condenados ingresaron armados a un lugar de trabajo, donde amenazaron a las víctimas y les sustrajeron 600 dólares en efectivo, un teléfono celular y documentos personales.

Tras cometer el robo, los responsables huyeron del lugar; sin embargo, fueron identificados mediante un reconocimiento fotográfico.