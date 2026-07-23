Condenan a 20 años de prisión a asaltantes

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2017 en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, cuando los ahora condenados ingresaron armados a un lugar de trabajo, amenazaron a las víctimas y les robaron 600 dólares en efectivo, un teléfono celular y documentos personales.

Tras el asalto, los responsables huyeron del lugar, pero fueron identificados mediante reconocimiento fotográfico. La condena fue impuesta en ausencia de los imputados por el tribunal primero de sentencia de Santa Tecla, tras valorar las pruebas presentadas en el juicio.