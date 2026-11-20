Un hombre identificado como Emerson Alexander Álvarez Rivas fue condenado a 20 años de cárcel por robo agravado contra otro vecino en San Marcos de San Salvador Sur.

El asalto ocurrió el 22 de marzo de 2026 en la colonia Los Andes, donde el condenado despojó de sus pertenencias a la víctima con violencia.

La víctima reconoció al ladrón como un vecino, lo denunció y fue detenido.

Además del dinero, se comprobó que Álvarez, de 32 años, robó un celular.

El Juzgado Segundo de Paz en San Marcos dictó la condena en un juicio rápido con trámites reducidos.

La reforma aprobada en 2025 fija una pena máxima de 30 años de cárcel para ese tipo de delitos y no contempla conciliación.

Habitantes de la colonia destacan que ese tipo de casos es muy raro en el sector.

Asimismo, señalaron no haberse enterado de los hechos ocurridos a principios de año.