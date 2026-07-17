Condenan a 143 pandilleros a penas de hasta 75 años de prisión

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas que oscilan entre los 20 y los 75 años de prisión para 143 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los delitos fueron cometidos en diferentes sectores del cantón Lourdes, en Colón y otros sectores de La Libertad.

Los acusados fueron declarados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que a algunos se les atribuyeron otros crímenes conexos como tenencia ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas y amenazas con agravación especial.