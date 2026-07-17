Condenan a 143 pandilleros a penas de hasta 75 años de prisión

Las condenas fueron impuestas por delitos cometidos en distintos sectores de La Libertad.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas que oscilan entre los 20 y los 75 años de prisión para 143 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los delitos fueron cometidos en diferentes sectores del cantón Lourdes, en Colón y otros sectores de La Libertad.

Los acusados fueron declarados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que a algunos se les atribuyeron otros crímenes conexos como tenencia ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas y amenazas con agravación especial.