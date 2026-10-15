Condena por feminicidio

José Antonio Osegueda fue condenado a 50 años de cárcel por el feminicidio agravado en contra de su esposa, a quien sometía desde 2007 a diferentes tipos de violencia como física, psicológica y emocional. De acuerdo con la fiscalía, el imputado en diciembre de 2025 citó a la víctima en el barrio San Juan de Dios en San Vicente; mediante engaños y amenazas la obligó a ingerir sustancias toxicas que le causaron complicaciones de salud.

Dos días después la mujer perdió la vida mientras era atendida en un hospital.

Los tribunales también ordenaron que Antonio Osegueda pague la suma de 4,364 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de los padres e hijos de la víctima.