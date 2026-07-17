Condena de 199 años para familia Gómez Farfán por estafa en caso Argos

Leticia Farfán de Gómez y sus hijos, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán, recibieron penas de hasta 199 años de prisión por los delitos de estafa agravada, lavado de activos y agrupaciones ilícitas.

Las investigaciones revelaron que la familia vendió lotes a 24 víctimas sin contar con los permisos requeridos, utilizando múltiples sociedades creadas tras la fundación de Argos para ocultar sus operaciones ilegales.

Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán asumir el costo total de la legalización de los títulos de propiedad de los afectados.